Le salon Batimatec 2019 se poursuit jusqu’au 28 mars à Alger

La 22ème édition du Salon international du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics (Batimatec 2019) se déroule du 24 au 28 mars à Alger.

Plus d’un millier d’exposants algériens et étrangers, venus d’une quinzaine de pays, sont au rendez-vous, a fait savoir Batimatec Expo, la société organisatricede l’évènement.

Batimatec 2019 est placé sous le signe de l’intégration des évolutions technologiques au profit de l’habitat en Algérie. Pour le ministre de l’Habitat, du l’Urbanisme et de la ville, Abdelouahid Temmar, il est important que les maîtres d’œuvre utilisent des matériaux locaux existants notamment en matière d’isolation thermique et phonique pour lancer des projets pilotes.

«C’est le moment de lancer des expériences avec les opérateurs économiques nationaux », a estimé Temmar, soulignant qu’il primordial de poursuivre les efforts sur le plan de la qualité, de la disponibilité et de la compétitivité des produits pour densifier l’intégration nationale dans le secteur de l’habitat.

Cette manifestation économique, co-organisée avec la Société algérienne des foires et exportations (Safex), devrait accueillir quelques 200.000 visiteurs dont les professionnels des secteurs de la construction et des travaux publics.

Procédés, équipements et matériaux de construction, services, environnement, innovation, nouvelles technologies, bâtiment intelligent, sécurité des chantiers, urbanisme, et nombre d’autres domaines liés au secteur du bâtiment, seront passés en revue lors du salon, à travers les stands d’expositions, mais aussi via un riche programme de conférences, de rencontres techniques, d’ateliers de démonstrations et de concours d’architecture.