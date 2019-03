Visite du Pape François au Maroc

Le Souverain pontife François se rend au Royaume du Maroc ce jour 30 mars pour une visite de deux jours où “il prononcera le même «As salam aleykoum» (La paix soit avec vous) que le pape Jean-Paul II en août 1985 lança à 80.000 jeunes dans le stade de Casablanca, lors d’un discours historique sur les relations entre le christianisme et l’islam ».

Le pape François a adressé jeudi un message vidéo au peuple marocain, où il explique l’enjeu, essentiellement interreligieux, de son voyage: «Comme chrétiens et musulmans nous croyons en Dieu créateur et miséricordieux, qui a créé les hommes […] pour que nous vivions en frères, respectueux des diversités et s’entraidant dans les nécessités».

Le Pape sera accueilli par Le Roi Mohammed VI. « Un signe protocolaire important », le Souverain détenant le titre d’Amir Al Mouminine, c’est-à-dire «Commandeur des croyants», « une autorité majeure dans l’Islam sunnite ». Le Roi est également Président de l’instance musulmane, le comité Al-Qods.