Maroc : L’édition 2019 des Journées de la finance pour les enfants et les jeunes prolongée au 30 avril

La huitième édition des Journées de la finance pour les enfants et les jeunes au Maroc, devait prendre fin ce dimanche 31 mars, mais elle a été prorogée d’un mois jusqu’au 30 avril, a annoncé la directrice exécutive de la Fondation marocaine pour l’éducation financière (FMEF), organisatrice de l’évènement, justifiant sa décision par la forte demande.

Du 25 au 31 mars, la FMEF a sillonné différentes régions du Royaume pour sensibiliser et former des jeunes aux questions financières, le but étant de les initier au monde de la finance et de les préparer, une fois adultes, à la prise de décisions financières avisées et responsables.

Les Journées de la finance pour les enfants et les jeunes sont organisée, chaque année, dans le cadre de l’événement international «Global Money Week» auquel prennent part 169 pays et dont le nombre de bénéficiaires s’élève à 32 millions de jeunes. Elles visent à sensibiliser et à familiariser le jeune public aux concepts financiers de base.

Pendant 7 jours, les enfants et jeunes de 8 à 30 ans des différentes villes marocaines ont pu assister à des ateliers de sensibilisation, dans l’enceinte de leurs établissements scolaires et centres de formation professionnelle de l’artisanat. Sont également organisés des séminaires sur la politique monétaire au Maroc, le marché des capitaux et le marché boursier, le financement des TPME, dans plusieurs universités et écoles supérieures du pays.

L’édition 2019 se veut encore plus inclusive à travers l’intégration de nouvelles cibles (les universitaires et les jeunes micro-entrepreneurs), notamment les étudiants du Brevet de technicien supérieur (BTS)

La Fondation assure une présence et une animation spéciale sur le digital, notamment à travers les réseaux sociaux avec des capsules vidéos par thématique, des quizz/infos et une large couverture médiatique», a indiqué Fatima Zahra Aziz, directrice exécutive de la FMEF.

La FEMF travaille également pour l’intégration de ses contenus d’éducation dans les différents curricula visant les enfants et les jeunes.