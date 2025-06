Le Secrétaire général de l’Association des Nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), Kao Kim Hourn a exprimé, mardi 24 juin à Rabat, le soutien indéfectible des dix pays membres de son organisation au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Maroc y compris ses provinces du Sud.

Kao Kim Hourn effectue du 24 au 26 juin la tête d’une importante délégation de l’ASEAN, une visite de travail au Maroc, la première en Afrique, intervient à l’invitation du ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

La position de l’ASEAN est formulée dans le procès-verbal conjoint rendu public à l’issue des entretiens hier mardi à Rabat, entre le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita et Kao Kim Hourn. Les deux parties ont en effet, réaffirmé “leur soutien indéfectible aux principes du Traité d’amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC), y compris le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États membres de l’ONU, dont les États membres de l’ASEAN et le Maroc, ainsi que la non-ingérence dans les affaires intérieures et le règlement pacifique des différends”.

Les deux responsables, ajoute le document, ont également réaffirmé l’excellence des relations entre le Maroc et l’ASEAN et discuté des actions à entreprendre pour renforcer les relations entre le Royaume et ce Groupement régional, tant sur le fond que sur la portée.

Pour le Chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, le renforcement des relations entre le Maroc et l’ASEAN s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique du Roi Mohammed VI, visant à diversifier les partenaires du Royaume et à promouvoir une coopération Sud-Sud forte et solidaire.

Les deux parties ont par ailleurs, mis en avant les importants programmes de coopération fructueux existants entre les États membres de l’ASEAN et le Maroc, par l’intermédiaire de l’Agence marocaine de coopération internationale (AMCI), en faveur des États membres de l’ASEAN et des pays africains.

L’ASEAN est une organisation régionale de coopération économique, politique et culturelle qui rassemble 10 pays de l’Asie du Sud-Est à savoir : la Thaïlande, le Cambodge, Myanmar, Laos, l’Indonésie, la Malaisie, Singapour, les Philippines, le Vietnam et le Sultanat de Brunei.