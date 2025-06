L’équipe nationale militaire de boxe du Maroc a raflé les 10 médailles d’or mises en jeu au 6ème Championnat d’Afrique militaire de boxe, à l’issue des finales de cette compétition continentale, disputées jeudi et vendredi au centre sportif des Forces Armées Royales (FAR) à Salé, ville jumelle de Rabat, la capitale du Royaume.

Les médailles d’or ont été remportées par les pugilistes militaires marocains Issam Bensayar dans la catégorie de 49 kg, Reda Essamai (56 kg), Zouhair Fadel (60 kg), Aziz Ben Dalli (81 kg), Mehdi Bourous (91 kg), Younes Bouhdid (+91 kg), Othman Chadghour (52 kg), Nadir Abdelhak (64 kg), Zine Elabidine Amroug (69 kg) et Yassine Elouarz (75 kg).

Le sélectionneur de l’équipe nationale militaire de boxe, Youssef Sorour a confié à la presse, que la performance des boxeurs marocains lors de ce championnat d’Afrique militaire, n’est pas un coup de hasard, mais le fruit d’un haut niveau de préparation depuis plusieurs mois à ce rendez-vous sportif continental organisé du 14 au 22 juin dans la ville marocaine de Salé.

Cet événement, a-t-il ajouté, constitue une bonne préparation pour les boxeurs marocains en prévision du prochain championnat du monde militaire de boxe. Il a souligné que les boxeurs marocains ont démontré qu’ils sont capables de concourir au haut niveau, exprimant sa satisfaction des très bons résultats qu’ils ont réalisés lors de cette compétition continentale.

Pour sa part, le superviseur international de boxe, Abdelilah Oudghiri a mis l’accent sur les moyens techniques d’arbitrage mis en place qui répondent aux standards internationaux de la Fédération internationale de boxe, précisant que les combats ont opposé les meilleurs boxeurs au niveau africain et même international.

Il a aussi précisé que le comptage des points a été effectué par ordinateur ainsi que par des arbitres internationaux expérimentés de 2 et 3 étoiles, saluant l’ambiance de fraternité et le fair-play qui ont accompagné le déroulement des combats entre les boxeurs africains.

A l’issue de cette compétition, l’équipe marocaine a terminé à la première place au tableau des médailles, avec 10 médailles d’or, suivi du Nigeria (2 en argent, 4 de bronze), la Tanzanie (2 en argent, 3 en bronze), la Tunisie (2 en argent, 2 en bronze), la Zambie (2 en argent, 1 en bronze), le Burkina Faso (1 en argent, 1 en bronze), le Cabo-Verde (Cap-Vert) en ex-æquo avec la Guinée-Conakry (3 en bronze) et le Mozambique en ex-æquo avec la Libye (1 en bronze). La médaille du fair-play a été attribuée à la Tanzanie et au Cap-Vert. Ces pays en plus du Maroc, pays hôte, de la Côte d’Ivoire et du Mali, étaient représentés par environ 70 boxeurs dans différentes catégories de poids.