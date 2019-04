Le Maroc relance le processus d’amélioration des conditions des réfugiés

Les autorités marocaines ont posé ce mardi, de nouveaux jalons destinés à améliorer la prise en charge des réfugiés résidant dans le royaume chérifien.

Une convention de partenariat a été, en effet, signée ce mardi à Rabat, par le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, la Fondation Noufissa Pharma 5, l’Association marocaine de planification familiale (AMPF) et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

La convention prévoit la mise en place de programmes conjoints au profit des réfugiés au Maroc. Elle permettra à quelques 8.000 réfugiés installés dans une cinquantaine de villes à travers le Maroc, et autres personnes vulnérables, de bénéficier d’un meilleur accès aux médicaments et de favoriser l’insertion professionnelle des réfugiés au Maroc.

«Il n’y a pas beaucoup de pays, comme le Maroc, où le HCR peut travailler de façon aussi proche avec les autorités. Et aujourd’hui nous signons une convention quadripartite pour un meilleur accès des réfugiés et migrants au secteur de la santé, de l’éducation et de l’insertion socioprofessionnelle» s’est réjouit Jean-Paul Cavaliéri, représentant du HCR, précisant que ce partenariat est le premier du genre dans la région.

A travers cette convention, la Fondation Noufissa Pharma 5 s’engage à faire un don de médicaments d’une valeur de 1 million de dirhams (environ 100.000 dollars) réparti sur trois ans.

Le Directeur de coopération au ministère délégué chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration, Ahmed Skim, a pour sa part salué une convention qui permettra aux réfugiés «non seulement d’accéder aux médicaments, mais aussi de réussir une intégration socioprofessionnelle» dans le Royaume, leur pays d’accueil.