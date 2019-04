Tunisie : La balance commerciale alimentaire déficitaire en mars 2019

La balance commerciale alimentaire de la Tunisie a affiché en mars dernier, un déficit de l’ordre de 211,8 millions de dinars tunisiens (73,2 millions de dollars américains), selon les chiffres publiés ce mercredi par l’Observatoire national de l’agriculture du pays.

L’année dernière à la même période, la Tunisie enregistrait un excédent de sa balance commerciale alimentaire de l’ordre de 22,6 millions de dinars, pour un taux de couverture de 117%. Cette année, ce taux n’atteint plus que 86,4% au mois de mars 2019.

L’Observatoire révèle aussi qu’en termes de valeur, les exportations alimentaires tunisiennes ont enregistré une baisse de 12,3%, alors que les importations alimentaires ont augmenté de 18,8%.

Ce déficit, selon l’institution, «est le résultat de la hausse de la valeur des importations, en particulier celles des céréales à l’exception du blé dur et la réduction du rythme des exportations de l’huile d’olive» tunisienne.

Les prix à l’exportation pour l’huile d’olive ont ainsi connu une baisse de 5,9% par rapport à l’année 2018. En revanche, ceux des dattes et des produits de la pêche ont augmenté respectivement de 21,4% et de 13,5%.

Quant aux prix à l’importation des céréales, le bilan fait état d’une forte hausse de 53% pour le blé tendre, de 52,4% pour l’orge et de 21,2% pour le blé dur.

La même tendance a été observée pour les prix des pommes de terre (+116,9%), alors que les prix de la viande rouge et du lait et ses dérivés ont baissé respectivement de 22 et 21,5%.