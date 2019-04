DHL installe à Tanger Med, son nouvel hub logistique Afrique -Europe

Grâce à l’accord de partenariat signé entre DHL Global Forwarding, leader mondial de services aériens, maritimes et routiers, et la plateforme maritime marocaine Tanger Med, DHL va installer son nouvel Hub Logistique Afrique-Europe dans la Zone Logistique Tanger Med.

Ce hub, d’une superficie de 6.000 m², sera le plus grand entrepôt de DHL situé à la porte des marchés internationaux de ses clients, en particulier pour les importations et les exportations vers et depuis l’Europe et l’Afrique, indique le groupe DHL, dans un communiqué.

Cette structure, relève la même source, permettra au groupe d’offrir à ses clients des solutions et prestations complètes telles que la facilitation de dédouanement et la gestion de la chaîne d’approvisionnement, en plus de ses services de transports aériens, maritimes et terrestres.

«De part, sa localisation stratégique, Tanger Med représente une grande opportunité pour nous », explique Christelle Fadel, directrice générale de DHL Global Forwarding au Maroc, sur la motivation du choix de Tanger Med.

«Sa capacité en termes de connectivité multimodale, particulièrement maritime, mais aussi routière via le réseau autoroutier relié à Casablanca et plus au Sud, nous permettra d’étendre et d’optimiser nos offres de services à nos clients», a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Rachid Houari, directeur général de Medhub, a fait observer que «la Zone Logistique Tanger Med est un choix idéal pour les grandes multinationales et les opérateurs logistiques qui cherchent à optimiser leurs opérations logistiques et à redistribuer leurs flux de marchandises vers l’Afrique, l’Europe et l’Amérique».

Le Hub logistique de DHL sera opérationnel dès mai 2019, précise-t-on de sources concordantes.