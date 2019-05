Sénégal : Six mois de prison ferme requis contre l’auteur d’un message appelant à tuer les femmes

Six mois de prison ferme ont été requis lundi à Dakar contre un Sénégalais ayant appelé sur Facebook à «tuer beaucoup» de femmes, en réaction au meurtre d’une jeune fille qui a ému l’opinion au Sénégal.

La procureure a requis deux ans de prison, dont six mois ferme, contre Ousmane Mbengue, dont le jugement a été mis en délibéré au 29 mai.

Il lui est reproché d’avoir appelé à «diminuer» le nombre «des femmes au Sénégal pour espérer éventuellement être un pays développé un jour». «On devrait en tuer beaucoup même. Tous les problèmes du Sénégal viennent des femmes», ajoutait-il, avant de «présenter ses excuses», qu’il a réitérées lundi à la barre.

Délégué médical de profession, le jeune homme, qui se présente comme « artiste et comédien », a affirmé que ce message était «une plaisanterie». Ses avocats ont plaidé l’acquittement du prévenu, déjà condamné à six mois de prison avec sursis pour menaces envers son ex-épouse.

Ces derniers jours une série de faits divers sanglants, notamment le meurtre de deux jeunes filles à Thiès (ouest) puis à Tambacounda, à 420 km à l’est de Dakar, «toutes deux assassinées dans des conditions atroces», a choqué au Sénégal.

C’est à la suite d’un commentaire sur Facebook en réaction au meurtre de Tambacounda que le prévenu a été interpellé la semaine dernière et poursuivi pour «provocation à la commission de crime ou délit» et «menace de mort».

Par ailleurs, Adja Astou Cissé, employée par une télévision privée sénégalaise, a été libérée dimanche, suite à son interpellation la veille par la section Recherches de la gendarmerie, à Dakar, pour ses propos sur le viol dans les sociétés peules. Une manifestation contre les violences faites aux femmes avait rassemblé 300 personnes, samedi à Dakar.

«Cette semaine a été très dure pour les femmes», a souligné Codou Loum, jeune journaliste sénégalaise au visage barré d’une fausse plaie béante, réclamant au gouvernement «des mesures concrètes».