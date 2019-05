Le franc CFA au cœur de nouveaux débats à Libreville

L’avenir du franc CFA sera de nouveau au cœur des débats, lors d’une réunion de haut niveau prévue le 1er juin prochain dans la capitale gabonaise, Libreville.

L’initiative émane du Think-tank, «Imagine-Gabon», une plateforme d’analyses, de rencontres, de réflexions et d’échanges sur des questions auxquelles sont confrontés le gouvernement et les populations.

La rencontre sera placée sous le thème : «Quel avenir pour le franc CFA dans les pays de la CEMAC ?», avec pour but, d’«éclairer l’opinion, singulièrement des ressortissants de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC), sur l’avenir de cette monnaie».

«Le choix de ce thème se justifie par une actualité brûlante marquée par des positions enflammées sur l’avenir du Franc CFA, entre les pourfendeurs et les défenseurs de cette monnaie depuis quelques temps», a expliqué le président ‘d’Imagine Gabon’, Léandre Bouloubou.

Des experts et membres et l’Administration publique et privée sont attendus à cette rencontre. Il s’agit entre autres du Pr Daniel Cohen, agrégé des Sciences économiques, directeur du département d’Economie de l’Ecole normale supérieure et vice-président de l’Ecole d’économie de Paris ainsi que de plusieurs experts et personnalités de haut rang reconnues dans leurs disciplines respectives.

Cette rencontre débouchera sur une synthèse qui sera transmise aux autorités gabonaises, aux organisations sous-régionales (BEAC, Cobac, Cosumaf, Commission de la Cemac) et à la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEMAC.