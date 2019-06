L’association Entreprendre Maroc et BMCI devenues «Partenaire Majeur»

La Banque marocaine pour le commerce et l’industrie (BMCI) a signé ce mercredi avec l’Association Réseau Entreprendre Maroc, une convention «Partenaire Majeur».

Selon les clauses de ce partenariat, la BMCI s’engage à financer des programmes en entrepreneuriat et à soutenir des projets de jeunes entrepreneurs et un programme d’encouragement de l’entrepreneuriat féminin.

La BMCI a ainsi débloqué un prêt de 1 million de dirhams pour contribuer au fonds de prêt d’honneur de l’Association Réseau Entreprendre Maroc, exclusivement dédié à l’entrepreneuriat féminin et/ou à impact positif sur la société ou l’environnement, apprend-t-on des partenaires.

«La politique RSE mise en place par la BMCI s’inscrit dans cette même volonté d’être un acteur économique responsable et engagé auprès de son environnement économique et social», a fait savoir Idriss Bensmail, Directeur Général Adjoint à la BMCI.

Il souligne que le partenariat de la BMCI avec l’Association Réseau Entreprendre Maroc s’inscrit également dans l’esprit Positive Banking dans lequel l’activité de la banque est conjuguée à la construction d’un monde plus équilibré et plus durable.

«Ce partenariat prouve le fort positionnement de la BMCI en tant qu’acteur dynamique dans la croissance de l’économie marocaine et vient également structurer des actions déjà mises en place depuis de nombreuses années au sein de la Banque, principalement dans le domaine de l’entrepreneuriat social et féminin», a indiqué Bensmail.

La BMCI fera profiter les jeunes porteurs de projets, d’un programme de suivi et de mise en relation avec ses managers et ses experts au sein de la Banque. Une subvention sur 3 ans d’un montant total de 300.000 dirhams est également prévue.