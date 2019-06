Un road show à Pékin pour la Chambre africaine de l’énergie

La Chambre africaine de l’énergie annonce pour les 2 et 3 juillet prochain l’organisation d’un road show à Pékin, en Chine, pour la présentation des licences de pétrole, de gaz et des minerais de la Guinée Equatoriale.

Il s’agit d’un rendez-vous avec les investisseurs asiatiques et chinois en particulier, dans le but de donner l’accès à ces derniers aux cycles de licences EG Ronda 2019 de la Guinée Equatoriale dans les secteurs pétrolier, gazier et minier.

«La Chambre et nos homologues chinois sont ravis d’accueillir les cycles d’octroi de licences pour le pétrole, le gaz et les mines d’EG Ronda en Chine», a déclaré dans un communiqué, Mickael Vogel, directeur de la stratégie de l’AEC.

«Les investisseurs chinois sont désireux de s’engager et de faire de bonnes affaires dans le secteur de l’énergie et nous sommes heureux de leur soutien», a-t-il souligné, relevant que ces secteurs restent largement inexploités et sous-explorés en Guinée Equatoriale.

Au total, 27 blocs seront proposés, y compris les blocs EG-23 et EG-27 pour développement et évaluation et 25 autres blocs pour exploration, a fait savoir l’AEC.

Lors de ce road show, il sera organisé un forum qui offrira également aux entreprises chinoises la possibilité d’explorer les ressources minérales de la Guinée équatoriale, en particulier dans la région de Rio Muni, dans la province du Littoral, poursuit l’AEC dans son communiqué.

«Bien qu’inexplorée, cette région recèle un vaste potentiel en gisements minéraux dont l’or, les diamants, les métaux de base, etc. », précise-t-on.

La tournée dans la capitale de la Chine, s’inscrit «dans une stratégie consistant à attirer une variété d’investisseurs et de sociétés pour explorer les ressources pétrolières, gazières et minérales du pays», a indiqué le ministre équato-guinéen des mines et des hydrocarbures, Gabriel Mbaga Obiang Lima.

«Nous proposons des blocs à fort potentiel de découvertes de classe mondiale ainsi qu’un environnement des affaires réformé et très compétitif sur le plan international», ajoute le ministre Obiang Lima.

Il est à souligner que ce road show intervient à un moment où la Guinée Equatoriale vient de lancer son premier cycle de licences d’exploitation minière ainsi que le cycle de licences d’exploitation du pétrole et du gaz 2019.