La coopération Tchad-Monde arabe au cœur du premier Forum «Invest in Tchad»

Les travaux de la première édition du forum «Invest in Tchad» ont officiellement été lancés ce mercredi par le président tchadien, Idriss Deby Itno, dont le pays ambitionne de séduire davantage d’investisseurs notamment arabes.

Au tour de la thématique «Tchad-Monde arabe», sont rassemblés plus de 500 participants, notamment des délégations de patronats arabes, africains et du monde entier, d’éminentes personnalités du monde de l’économie et de la finance, des bailleurs de fonds et des investisseurs internationaux.

Durant trois jours, ils vont découvrir les projets ambitieux pour l’émergence du Tchad, un pays dont le chef de l’Etat tchadien a vanté, lors de son discours d’ouverture, le capital humain, le potentiel agro-sylvo-pastoral et les ressources minières du Tchad.

«Le pays qui vous accueille aujourd’hui est, sans conteste, un sanctuaire économique de premier plan. Soyez rassurés car vous êtes effectivement au bon et au meilleur endroit», a lancé le président Déby à ses invités. Il a formulé «le vœu ardent que cette rencontre capitale marque une nouvelle ère du partenariat refondé et intelligent entre le monde arabe et le Tchad».

Invest in Tchad est un forum du business matching et de renforcement de la coopération entre le Tchad et les pays arabes, souligne de son côté le ministre tchadien de l’Économie et de la Planification du Développement, Issa Doubragne.

Il intervient après la conférence de mobilisation des fonds pour le financement du Plan national de développement 2017-2021 que le gouvernement tchadien a organisée à Paris, en septembre 2017, à laquelle de nombreux pays arabes avaient participé.