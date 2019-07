Lancement du concours BRVM FINTECH INNOVATION CHALLENGE

La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a procédé ce mardi 2 juillet au lancement de la deuxième édition de son concours de projets Fintech « BRVM FINTECH INNOVATION CHALLENGE ».

Cette compétition permet à la BRVM de sélectionner des talents initiateurs de projets qui bénéficieront d’un accompagnement pour mettre en œuvre leurs projets dans son laboratoire des technologies numériques, «BRVM Fintech Lab».

La place financière ouest-africaine fait savoir que, le concours est ouvert aux jeunes talents, personnes physiques âgées de 18 à 40 ans, ou startups établies dans la région UEMOA (Union économique et monétaire ouest africaine), qui sont porteurs de projets innovants dans la Fintech.

La BRVM voudrait ainsi accompagner le système financier sous régional dans l’innovation et l’anticipation sur les disruptions futures et contribuer au développement de Startups digitales spécialisées dans la Fintech, indique un communiqué de l’institution.

Au terme du concours, les quatre meilleurs projets, identifiés comme étant les plus innovants et capables de relever de réels défis métiers dans le secteur des services financiers, seront primés. Les candidats retenus auront une période de 6 à 12 mois pour mener à bien leurs projets dans le laboratoire de la BRVM.

Pour la deuxième édition, les candidats devront proposer des projets en rapport avec la technologie Blockchain, la Data analytics, les innovations dans les services bancaires et de paiement, la titrisation des actifs et leur digitalisation, la sécurité des services financiers. La période de candidature s’étend du 02 au 31 juillet 2019.