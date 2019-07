Un ministre marocain loue les avantages du ZLECAF

La Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF) est synonyme d’un nouveau cycle économique africain, a déclaré le ministre délégué marocain chargé de la coopération africaine, Mohcine Jazouli, lors de la 35ème session ordinaire du Conseil exécutif de l’UA, qui a ouvert jeudi ses travaux dans la capitale nigérienne.

Mohcine Jazouli a indiqué que le ZLECAF sera l’une des plus grandes zones de libre-échange dans le monde avec un marché commun de 1,2 milliards de consommateurs et une classe moyenne naissante de 300 millions de personnes et des besoins sans cesse croissants.

«Cette Zone va propulser l’Afrique au niveau des acteurs majeurs de la mondialisation», a-t-il dit. Pour porter et soutenir cette dynamique, le Maroc s’est lancé dans un programme d’investissements sans précédent, a-t-il rappelé, ajoutant que le Maroc innove et renforce les liens de coopération avec tous les pays africains qui partagent ce désir de l’émergence de l’Afrique.

A l’ouverture de ce conclave, le président de la Commission de l’UA, Moussa Faki Mahamat, s’est félicité du travail technique d’envergure qui a été consenti en prélude à l’entrée en vigueur officielle de la ZLECAF qui sera actée lors de la 12ème session extraordinaire de l’UA, prévue dimanche prochain dans la capitale nigérienne.

A cet égard, il s’est réjoui de la diligence de ratification par plus d’une vingtaine de pays de l’Accord sur la ZLECAF, dans la continuité de la dynamique enclenchée à Kigali il y a presque une année. Pour sa part, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, dont le pays assure la présidence actuelle de l’UA, est revenu sur le lancement imminent de la phase opérationnelle de la ZLECAF.

Le chef de la diplomatie égyptienne a évoqué un événement historique majeur sur la voie de la réalisation et du parachèvement de l’intégration économique africaine, notant qu’une mise en œuvre littérale des dispositions de cet accord est de nature à garantir un climat propice pour le développement inclusif de toute l’Afrique.