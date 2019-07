Russie : Une centrale thermique prend feu près de Moscou

Un incendie de grande ampleur s’est déclaré hier jeudi dans une centrale thermique à Mytishchi en banlieue nord de la capitale russe, Moscou, faisant au moins six blessés.

Le feu a débuté vers 09h00 GMT dans un gazoduc alimentant la centrale dans son enceinte, sans causer de dommages à l’installation elle-même, avant de se propager sur une surface de plus de 1.000 m2 et d’atteindre également un bâtiment administratif et un entrepôt de la centrale.

Une cinquantaine de camions de pompiers ont été envoyés pour lutter contre l’incendie. Des hélicoptères et des trains destinés à la lutte anti-incendie ont également été utilisés. Les pompiers ont annoncé avoir maîtrisé la progression du sinistre dans l’après-midi.

Les flammes qui ont atteint plus de 50 mètres de haut et étaient visibles depuis Moscou, ont diminué d’intensité après la coupure de l’approvisionnement du gazoduc. Une fumée noire continuait pendant plusieurs heures, de s’échapper du site.

Selon le ministère russe des situations d’urgence, l’incendie a fait onze blessés, dont cinq souffrent de brûlures légères, mais aucun n’a été hospitalisé.

L’agence de presse Ria Novosti a pour sa part, rapporté la mort d’un agent de sécurité de la centrale qui ne serait pas parvenu à quitter la zone à temps et douze blessés dont un a dû être hospitalisé.

Les dégâts matériels sont d’ores et déjà évalués à plus de 2,1 millions d’euros. Une enquête pour violation des normes de sécurité a été ouverte.

L’origine de l’incendie pourrait être une explosion dans la conduite de gaz. Selon le média russe Life, le ministère de l’Energie a déclaré l’arrêt de la production de l’électricité dans la commune de Mytishchi, qui compte plus de 183.000 habitants.

La centrale thermique numéro 27, qui fonctionne au gaz naturel, alimente en électricité les quartiers nord et nord-est de la tentaculaire capitale russe. Construite à partir de 1987 et jusque-dans les années 2000, elle est la centrale la plus moderne de la région.