Etats-Unis : Vers une compression de personnel chez Huawei

Depuis des semaines, l’administration du président américain Donald Trump a durci le ton vis-à-vis du géant chinois des télécoms Huawei qui en représailles, pourrait effectuer une forte compression de personnel aux Etats-Unis, rapporte la publication américaine Wall Street Journal.

A en croire ce média, des centaines de postes seraient menacés. Bon nombre d’emplois concernés par cette restructuration se trouvent au centre de recherche et de développement de l’entreprise chinoise, Futurewei Technologies, qui emploie plus de 850 salariés disséminés dans divers Etats américains.

Néanmoins, Huawei aurait d’ores et déjà envisagé certaines solutions. C’est le cas, à titre illustratif, de ses salariés chinois, qui auraient reçu la proposition de conserver leur poste en retournant travailler dans leur pays d’origine.

Le constructeur chinois de Smartphones est soupçonné par le chef d’Etat américain de collaborer avec le gouvernement et les services de renseignement chinois. Par conséquent, il lui est de plus en plus difficile de poursuivre son activité sur le sol américain.

Pour assurer la «sécurité intérieure» des Etats-Unis, le président Trump veut empêcher Huawei de prendre part marché des réseaux de la 5G.

Entre temps, Huawei a annoncé lundi être disposé à investir 3,1 milliards de dollars d’ici 2021 en Italie, ce qui donnera lieu à la création de 1.000 postes dans ce pays d’Europe.