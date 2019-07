Gabon : les prochaines législatives partielles auront lieu les 10 et 31 août prochains

Les prochaines élections législatives partielles au Gabon se tiendront les 10 et 31 août, selon un communiqué publié cette semaine par le Centre gabonais des élections (CGE).

Quelques neuf sièges sont à pourvoir en vue de permettre à la chambre basse du Parlement d’atteindre la totalité de ses 143 députés.

Le premier tour est fixé au 10 août et le second au 31 du même mois. Selon l’organe en charge des élections, les candidats sont invités à déposer leurs dossiers au plus tard le mercredi 31 juillet prochain à 18 heure.

La campagne se tiendra du 31 juillet au 9 août pour le premier tour, et du 18 au 30 août pour le second.

Soulignons que les résultats des scrutins législatifs qui s’étaient déroulés les 7 et 31 octobre 2018, avaient été invalidés le 27 décembre 2018 par la Cour constitutionnelle, après examen de recours.

Les neuf circonscriptions concernées par le scrutin sont le département de l’Offoue-Onoye (Iboundji), le 1er arrondissement de la commune de Mouila, le 2e siège de la Boumi-Louetsi (Mbigou), le 2e siège de l’Okano (Mitzic), le 3e siège de la Zadié (Mekambo), le 1er siège de la Noya (Cocobeach), le 2e siège du 6e arrondissement de Libreville ainsi que le 1er siège de l’Ogoulou (Mimongo).