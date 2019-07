La Chine satisfaite de sa coopération avec le Maroc, « un partenaire de référence »

Le président du Conseil pour la promotion de la coopération Sud-Sud (CPSSC) de Chine, Lv Xinhua, a indiqué mardi que le positionnement géostratégique du Royaume du Maroc, fait de lui un partenaire de référence pour la Chine.

Lv Xinhua s’est dit déterminé à œuvrer de concert avec le Maroc en vue de renforcer le partenariat stratégique et nourrir la coopération existante entre les deux communautés d’affaires dans divers secteurs, notamment celui des infrastructures.

En visite au Maroc à la tête d’une délégation d’opérateurs économiques chinois, il a eu une rencontre à Casablanca, avec le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Salaheddine Mezouar.

Le président du CPSSC de Chine a salué les acquis engrangés en faveur du développement des relations sino-marocaines, soulignant que grâce aux « efforts conjugués des deux pays, la coopération sino-marocaine jouera un rôle exemplaire dans la région et profitera à tout le monde ».

De son côté, M. Mezouar a estimé que le partenariat Chine-Afrique doit intégrer davantage la jeunesse, à travers la promotion de l’entrepreneuriat des jeunes ainsi que le soutien aux écosystèmes des start-ups sur le continent africain.

Mezouar a en outre estimé que les entreprises chinoises vont devoir investir davantage dans le développement humain et dans des activités génératrices de revenus pour les populations du continent, afin que ces dernières puissent mieux saisir l’impact positif de la présence des opérateurs économiques chinois sur le continent africain.

Le Conseil chinois pour la promotion de la coopération Sud-Sud est une organisation nationale, affiliée au ministère chinois des Affaires étrangères.

Le Conseil, qui inscrit ses actions dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route », œuvre pour la promotion de la coopération entre la Chine et les pays en développement en termes d’infrastructures, d’investissements, mais également sur les plans culturel et éducationnel.