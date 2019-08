Sénégal : Le président Sall décrit les dépenses vertigineuses de l’administration

Le président sénégalais, Macky Sall, est monté au créneau, lundi 5 août, devant les dépenses vertigineuses enregistrées dans l’administration publique depuis 2012.

« Sous ma gouvernance, de 2012 à nos jours, nous avons dépensé plus de 307 milliards de FCFA [522,9 millions de dollars] en achat de véhicules pour l’administration et je ne parle pas des entretiens et de la consommation de carburant », a-t-il déploré, lors du lancement officiel d’un Programme d’appui à la modernisation de l’administration (PAMA) au Centre international Abdou Diouf de Diamniadio.

«Malgré les efforts qui ont été faits, nous continuons d’enregistrer beaucoup de dépenses. On a évalué les factures de téléphone de 16 à 17 milliards de FCFA [de 27,3 à 29 millions de dollars] par an pour les agents de l’administration », a ajouté le chef de l’Etat, tout invitant à une rationalisation des ressources de l’Etat.

Le chef de l’Etat a interpellé sur le fait que « le but de l’administration n’est pas de s’occuper d’elle-même et de mettre autant de ressources pour son fonctionnement, mais de « pouvoir optimiser le fonctionnement en modernisant nos moyens ». « La performance de l’administration doit être notre mot d’ordre, pour une administration proche des populations », a-t-il poursuivi.

Il a réitéré sa « forte volonté de bâtir une véritable administration de développement qui assurera pleinement son rôle de locomotive de la performance et de vecteur de la compétitivité. Il s’est engagé à moderniser l’administration sénégalaise en supprimant, entre autres, les lourdeurs administratives.

Le secrétaire général du Cadre unitaire du syndicat des enseignants du Sénégal (CUSEMS), Abdoulaye Ndoye, a saisi cette occasion pour défendre la cause des enseignants qui, selon lui, sont laissés pour compte.

Exhortant à l’instauration d’un système de rémunération équitable et attractif, il a fait savoir que les autorités « ont donné raison aux enseignants, en reconnaissant que c’est à leur niveau que les dépenses sont excessives. Pour dépenser, il faut faire des dépenses utiles. Mais acheter des véhicules et autres, ne fait pas avancer le pays ».