La Chine fait don à l’Ethiopie de 136 pièces d’équipements agricoles

Le gouvernement chinois a fait don de plusieurs lots d’équipements agricoles au ministère éthiopien de l’Agriculture, a rapporté mardi la chaîne d’Etat éthiopienne Fana Broadcasting Corporate (FBC).

Le Chine a octroyé à l’Ethiopie 136 diverses pièces d’équipement agricole dont notamment des tracteurs, des semoirs, des machines de travail du sol, des batteuses à riz et à blé, des machines à extraire les graines de coton et des générateurs électriques, a rapporté la chaîne FBC.

L’ambassadeur de Chine en Ethiopie, Tan Jian a souligné que le soutien de la Chine à la modernisation du secteur agricole éthiopien s’inscrivait dans le cadre plus large de la coopération bilatérale en matière de développement entre les deux pays.

«Dans le cadre de la coopération Sud-Sud et sous l’impulsion de l’Initiative ‘La Ceinture et la Route’ et du Forum sur la coopération sino-africaine, nous allons redoubler d’efforts pour faire progresser notre coopération agricole», a annoncé le diplomate Jian.

Le ministre éthiopien de l’Agriculture, Oumer Hussien, a quant à lui indiqué que la Chine était pour l’Ethiopie une véritable source d’inspiration en matière de réduction de la pauvreté.

«Le programme d’aide de la Chine à l’agriculture éthiopienne est important dans le renforcement des capacités, de la technologie et du partage des connaissances» a indiqué Oumer Hussein, ajoutant que la Chine sert d’inspiration aux efforts de lutte contre la pauvreté de l’Éthiopie, en particulier la remarquable révolution agricole que la Chine a connue au cours des quatre dernières décennies», a-t-il indiqué.

Outre ce don de matériels, la Chine est également le principal partenaire de développement agricole de l’Ethiopie, à travers notamment une assistance technique et des programmes de formation professionnelle.

Selon des chiffres fournis par le ministère éthiopien de l’Agriculture, environ 465 professeurs et experts chinois de haut niveau ont été ainsi envoyés en Ethiopie au cours des 19 dernières années, contribuant à la mise au point de nouvelles variétés de cultures et à divers transferts de technologies et de compétences.