Le Zimbabwe signe plusieurs accords de coopération avec la Russie

La Russie et le Zimbabwe ont conclu plusieurs accords de coopération dans divers secteurs d’activités (énergie, mines, tourisme, santé, agriculture…), a annoncé mardi dernier, la ministre zimbabwéenne de l’Information, Monica Mutsvangwa.

Parmi les protocoles d’accords figurent ceux relatifs à la coopération dans le domaine de l’exploration géologique et de la gestion des ressources minérales, la coopération dans le domaine des métaux du groupe du platine, la coopération dans le domaine de l’exploration et de l’extraction des diamants et la coopération en matière d’énergie.

Estimés à plusieurs milliards de dollars, ces accords ont pour objectif d’aider le Zimbabwe à faire face à la crise économique qui le secoue. Ils devraient être signés en octobre en marge du sommet Russie-Afrique, selon les précisions du gouvernement de Harare.

Le Sommet Russie-Afrique aura lieu du 22 au 24 octobre à Sotchi, en Russie qui entend jouer un rôle accru sur le continent africain aussi bien au niveau diplomatique qu’économique. Cette première édition verra la participation des chefs d’Etats et de gouvernements africains ainsi que des chefs d’entreprises russes et africains.

Elle se penchera, entre autres, sur le développement des liens unissant la Russie et le continent africain dans les domaines politique, économique et culturel ainsi que sur les différents défis qui secouent actuellement le monde.

En marge des travaux de ce sommet, aura lieu un forum économique qui réunira des responsables russes et africains et des représentants de grandes entreprises.

A cette occasion, Nikita Gusakov, directeur général de l’agence publique de soutien aux exportateurs russes «EXIAR», a déclaré que «nous avons l’objectif stratégique, d’ici à 2024, de doubler nos exportations vers l’Afrique, hors matières premières. Aujourd’hui, l’Afrique est le seul continent où une croissance à deux chiffres est possible».