Le Maroc va présider le Conseil de paix et de sécurité de l’UA pour le mois de septembre

Pour ce mois de septembre 2019, la présidence du Conseil de sécurité et de paix de l’Union africaine (UA) est confiée au Maroc, qui a fait son retour au sein de l’union il y a deux ans. Cette responsabilité que le royaume assume depuis ce 1er septembre, a été confirmée dimanche par son représentant permanent auprès de l’UA et de la Commission économique pour l’Afrique (CEA-ONU), Mohammed Arrouchi.

Pour l’ambassadeur, cette confiance placée en son pays sera l’occasion de «concrétiser la vision royale de l’action africaine commune en matière de paix et de sécurité, condition indispensable pour un développement durable du Continent garantissant la dignité et la prospérité du citoyen africain».

En matière de sécurité, notamment la lutte antiterroriste, le Maroc fait office de bon exemple, avec un service de renseignements assez efficace, dont la contribution est fort utile aux forces de sécurité du royaume dans le démantèlement de plusieurs groupes terroristes.

Outre le plan sécuritaire, d’autres défis attendent le Maroc à la tête du conseil de sécurité et de paix de l’UA. Ils concernent notamment «le changement climatique, la justice transitionnelle, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, la réforme du secteur de sécurité dans les pays africains, l’interdépendance Paix-Sécurité-développement et la médiation», a rappelé M. Arrouchi.

Le Conseil de paix et de sécurité est l’organe de l’UA chargé de faire exécuter les décisions de l’Union. Il est basé sur le modèle du Conseil de sécurité de l’ONU chargé des questions en lien avec la paix, la stabilité et la sécurité en Afrique. Sa première réunion de septembre se tiendra ce mardi 03 septembre, et sera présidé par le Marocain Mohammed Arrouchi.