L’Indonésie soutient la coopération commerciale entre l’Asie et l’Afrique centrale

Suite à la 2ème édition du Forum économique Indonésie–Afrique pour les infrastructures et le dialogue (IAID) qui s’est tenu du 20 au 21 août 2019 à Bali, en Indonésie, ce pays asiatique vient d’annoncer qu’il compte soutenir financièrement l’Afrique centrale. La Banque d’export/d’import d’Indonésie (, EximbankIndonesia) a consenti un financement au profit de la Banque de développement des Etats de l’Afrique centrale (BDEAC) en vue de promouvoir et de financer le commerce entre les pays d’Asie et ceux d’Afrique centrale.

Dans ce cadre, EximbankIndonesia a ouvert une ligne de crédit de 50 millions de dollars qui va contribuer à l’amélioration des échanges commerciaux. Ce fonds, apprend-t-on de la BDEAC, va également permettre de renforcer les capacités des investisseurs, dans un contexte économique marqué par un accroissement du déficit de la balance commerciale entre l’Asie et l’Afrique.

Pour la BDEAC de FortunatoOfaMboNchama, cet appui d’EximbankIndonesia est important dans l’atteinte de ses objectifs, qui consistent entre autre à rechercher des fonds pour le financement du développement des Etats de la sous-région.

Toutefois, il est à souligner que sur les 822 millions de dollars mobilisés par l’Indonésie en faveur des pays africains, les 50 millions, accordés aux 6 pays de l’Afrique centrale, sont « insignifiants » devant les 250 millions de dollars obtenus par le Sénégal, les 200 millions de dollars de la Côte d’Ivoire ou encore les 194 millions de dollars de la Tanzanie.

Pour rappel, le deuxième Forum Indonésie-Afrique a permis de « mettre l’accent sur le dialogue et le développement des infrastructures ».Pour le président indonésien JokoWidodo, le Forum Indonésie-Afrique « devrait faciliter le jumelage des entreprises, encourager la coopération technique et favoriser les opportunités de coopération triangulaires ».

L’ambition de ce cadre de réflexion est de renforcer les échanges commerciaux dans les secteurs d’infrastructures, des transports, de l’énergie ou des technologies de l’information et de la communication.L’échange d’expertise de savoir et de savoir-faire est prôné par ce forum.