Le Soudan annonce un programme économique spécial de 200 jours

Le nouveau ministre soudanais de l’Economie et des Finances, Ibrahim Elbadawi, a annoncé, dimanche 8 septembre, un programme spécial de 200 jours qui devrait remédier aux défis les plus urgents et relancer l’économie du pays.

« Une de nos priorités est de mettre en œuvre un programme économique de 200 jours, couvrant cinq domaines », a-t-il lancé à la presse, à la suite de la cérémonie d’investiture des ministres du gouvernement de transition.

Elbadawi a expliqué que le nouveau plan sera déployé sur cinq axes stratégiques, notamment « la restructuration du budget, la stabilisation des prix, la réduction du coût de la vie, la résolution des problèmes de la jeunesse et la réduction de la dépendance à l’aide humanitaire ».

Il a noté également que « le gouvernement s’efforcera d’abord de stabiliser la macroéconomie, de restructurer le budget et d’augmenter l’effort financier afin que l’Etat puisse remplir ses obligations envers la population en termes de protection sociale et de dépenses en matière d’éducation, de santé et de développement ».

Le Soudan fait face à une grave crise économique. Près de la moitié de la population (46,5%) vit sous le seuil de pauvreté. La population attend beaucoup de la nouvelle équipe gouvernementale composée de 18 ministres et conduite par l’économiste Abdallah Hamdok.

En tout cas, le nouveau gouvernement a bien promis de faire de la réduction de la pauvreté l’un de ses principaux défis à relever au cours des trois prochaines années.