Le 5ème Forum « Investir en Afrique » s’intéresse à la diversification de l’économie et à la création d‘emploi

Le 5ème Forum « Investir en Afrique » s’est ouvert ce mardi à Brazzaville, sous le thème « Tirer parti des partenaires pour promouvoir la diversification économique et la création d’emplois dans les économies africaines ».

Organisé par le Congo, en partenariat avec la Chine et le groupe de la Banque mondiale, ce rendez-vous de l’Afrique et de la Chine vise notamment à promouvoir la diversification des économies africaines, la création d’emplois, afin de relever le niveau de vie des populations africaines dont près de 70% vivent en dessous du seuil de la pauvreté.

Félix Tshisekedi de la RD Congo, Faustin Archange Touadera de la République centrafricaine, João Lourenço de l’Angola, Paul Kagame du Rwanda et Denis Sassou N’Gesso de la République du Congo ont pris part à l’ouverture des travaux du forum dont le but est de promouvoir la coopération entre la Chine et l’Afrique et d’accélérer les investissements sur le continent.

Selon la banque Mondial, les participants profiteront de l’opportunité pour « partager des expériences pertinentes en matière de mobilisation des investissements du secteur privé, parallèlement aux efforts déployés par le secteur public pour stimuler l’activité économique et la création d’emplois ».

Les séances des travaux, auxquels va participer le Président Félix Tshisekedi, seront organisées autour de cinq piliers. Il s’agit du Développement du capital humain ; de la Révolution numérique, innovation et nouvelle économie des services ; des Partenariats public-privé (PPP) et climat des affaires ; de l’Industrialisation et chaînes de valeur mondiales ; et des Solutions énergétiques respectueuses du climat.

L’ouverture de ce forum a donné lieu à la signature de plusieurs protocoles d’accord entre les pays africains et la Chine portant sur des projets structurants dans les secteurs aussi diversifiés que ceux de l’énergie, le développement des petites et moyennes entreprises, l’intégration économique régionale, l’infrastructure et l’environnement.

Institué en 2015 en tant que plateforme internationale pour promouvoir la coopération multilatérale et les opportunités d’investissement en Afrique, le Forum Investir en Afrique rassemble chaque année plusieurs parties prenantes, des représentants des secteurs privé et public de Chine et d’Afrique, des institutions internationales et régionales, des partenaires au développement et des groupes de réflexion.