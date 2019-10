Forum à Abidjan sur les jeunes entrepreneurs africains

Le forum des jeunes entrepreneurs Africain ‘‘Entrepreneurs On The Move : Investir en Afrique, Investir dans l’avenir’’, prend fin ce vendredi 4 octobre à Abidjan, la capitale économique de la Côte d’Ivoire.

Cette rencontre de deux jours s’est fixée comme objectif de catalyser les actions visant à soutenir et à investir dans les entrepreneurs africains afin qu’ils puissent se développer.

Pour les organisateurs de ce forum, dont la Fondation Green Tec Capital Africa (GCAF) et Land of African Business (LAB), il s’agit d’une occasion pour valoriser l’économie sociale et solidaire, encourager l’entrepreneuriat local et permettre aux jeunes africains d’exprimer leur talent et leur savoir-faire, en incluant les startups de tout le continent.

« Il est indispensable d’accompagner et de soutenir ces entrepreneurs innovants, car ce sont eux qui créeront les futurs emplois, eux qui apporteront demain des solutions aux problèmes d’aujourd’hui », a affirmé Erick Yong, co-fondateur de GCAF.

Eric Bazin, Fondateur du LAB, a laissé entendre que le partenariat qui lie les deux structures vise à renforcer les écosystèmes en Afrique, tout en consolidant les soutiens aux jeunes entrepreneurs.

Plateforme fédératrice et inclusive (jeunes et femmes) invitant à l’action collective au niveau panafricain, ‘‘Entrepreneurs On The Move(EOM)’’ se veut le partenaire de la nouvelle génération d’entrepreneurs avec un langage actuel et une connaissance des réalités des problématiques d’investissements.

Pour ses initiateurs, EOM est une plateforme dynamique avec pour objectif d’accompagner et de renforcer les synergies entre les jeunes entrepreneurs, les innovateurs Africains, les investisseurs internationaux et les acteurs de l’écosystème entrepreneurial et de l’innovation en Afrique.