Maroc : Le Roi Mohammed VI nomme un nouveau gouvernement

Le Roi Mohammed VI a reçu et nommé ce mercredi 9 octobre au Palais Royal de Rabat, les 23 membres du nouveau gouvernement et à leur tête l’islamiste Saâd Eddine El Othmani qui a été maintenu dans ses fonctions de chef du gouvernement.

La nouvelle équipe de Saâd Eddine El Otmani comprend un ministre d’État, 16 ministres et 5 ministres délégués, dont quatre femmes, en plus d’un secrétaire général du gouvernement.

Il s’agit du gouvernement le plus restreint dans l’histoire du Royaume, alors que le précédent gouvernement qui a été formé le 5 avril 2017, comprenait 39 membres.

Les ministres nouvellement nommés ont prêté serment devant le souverain avant de poser ensemble pour une photo-souvenir.

Par la suite le Roi Mohammed VI a présidé toujours au Palais Royal, un Conseil des ministres au cours duquel ont été présentées les orientations générales du projet de Loi de Finances au titre de l’année 2020 et adoptées plusieurs conventions internationales, indique un communiqué lu par le porte-parole officiel du Palais Royal, Abdelhak Lamrini.

Au début des travaux du Conseil, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun a présenté, devant le souverain, un exposé sur les orientations générales du projet de Loi de Finances.

Le Conseil des ministres a ensuite adopté neuf conventions internationales bilatérales et multilatérales portant notamment sur la coopération économique en matière de non-double imposition et de facilitation de l’investissement, la coopération judiciaire dans le domaine pénal, ainsi que dans le domaine de la défense.