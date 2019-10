Russie : Trois arrestations après la rupture d’un barrage qui a fait au moins quinze morts en Sibérie

Les autorités russes ont annoncé hier dimanche l’arrestation de trois responsables de l’entreprise aurifère Sissim qui exploitait la mine d’or de Sibérie, sur un site reculé, où un barrage s’est effondré samedi matin, faisant au moins 15 morts.

Selon le communiqué du Comité d’enquête, il s’agit du directeur de la société, du responsable et du contremaître du site minier. Les trois hommes ont été conduits dans la capitale régionale Krasnoïarsk pour être interrogés.

Des perquisitions ont été également menées dans les locaux de l’entreprise Sibzoloto qui possède plusieurs sites d’extraction minière et dont Sissim serait une de ses filiales, rapportent les médias russes.

Le Comité d’enquête considère des violations commises pendant l’extraction de l’or ont été à l’origine de ce drame. Des responsables locaux affirment que le barrage avait été construit sans respecter les réglementations et que les autorités locales ignoraient même son existence.

Une porte-parole du Comité d’enquête local, Olga Chamanskaïa, a confié à l’agence de presse Inhterfax, que c’était en fait deux barrages, et non un seul, qui se sont effondrés consécutivement. Le drame a provoqué l’inondation des installations où vivaient les travailleurs de la mine d’or.

Les autorités locales ont annoncé qu’un travailleur qui était sur la liste des disparus a été retrouvé vivant. Le bilan est donc de quinze morts et cinq autres toujours portées disparues.

Le ministère russe des Situation d’urgence a indiqué que les recherches sont entravées par le mauvais temps dans la région de Krasnoïarsk, qui empêche notamment le vol des avions de secours.