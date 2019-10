Doing Business 2020: Le Maroc en tête en Afrique du Nord et 53ème mondial

Dans son rapport Doing Business 2020 publié jeudi par la Banque mondiale, le Maroc se hisse au 53ème rang mondial sur 190 pays, réussissant un bond de 7 places sur une année, et maintenant son classement en tête en Afrique du Nord.

Grâce aux réformes introduites pour l’amélioration de l’environnement des affaires et l’activité des entreprises, le Maroc se classe au troisième rang dans la région MENA (Afrique du Nord et Moyen Orient).

S’il arrive derrière les Émirats arabes unis (16ème au niveau mondial) et le Bahreïn (43ème), il devance en revanche l’Arabie saoudite (62ème), Oman (68ème), la Jordanie (75ème), le Qatar (77ème), la Tunisie (78ème), le Koweït (83ème) et l’Egypte (114ème).

En Afrique, le Maroc conserve sa troisième position derrière l’île Maurice, (13ème) au niveau mondial, le Rwanda (38ème) et devant le Kenya (56ème), l’Afrique du Sud (84ème) et le Nigeria (131ème).

Le Maroc se rapproche ainsi des 50 plus grandes économies mondiales en termes d’environnement propice aux affaires, un cercle restreint qu’il compte intégrer dès 2021.

Cette nouvelle performance intervient dans le sillage des textes et des mesures adoptés dans le pays pour l’amélioration du cadre juridique et réglementaire pour les entreprises, de simplification et de digitalisation d’une série de procédures administratives…