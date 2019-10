Lancement en Mauritanie d’un mouvement politique de soutien au président Ghazouani

Un mouvement politique de soutien au nouveau président mauritanien, Mohamed Ould Sheikh Ghazouani, a été lancé le 22 octobre dernier en vue de promouvoir les actions que voudrait entreprendre le chef de l’Etat, selon ses promesses de campagne, et le programme gouvernemental, rapporte dimanche la presse locale.

Baptisé l’Union des partisans du président Mohamed Ould Sheikh Ghazouani ou «Taqqadum», ce mouvement entend «promouvoir l’action du président Mohamed Cheikh Ghazouani et du gouvernement, dans l’optique de porter haut les efforts consentis en matière de stabilité et de développement du pays», déclare une note d’information de l’organe.

D’aucuns estiment que cette initiative est pour porter secours au chef de l’Etat qui fait face à des tensions au sein de sa formation politique, l’Union pour la République (UPR). Le parti serait dans la confusion à cause des «divisions» entre partisans de Ghazouani et ceux de son prédécesseur Mohamed Ould Abdel Aziz autour de l’attribution de postes importants dans le pays.

Un proche de l’ancien président, Moctar Ould Diay, a été nommé directeur général de la Société nationale industrielle et minière (SNIM), la plus grande compagnie minière du pays, alors que quatre ministres de l’ancien gouvernement étaient déjà placés à la tête des départements importants par le nouveau président, notamment du Pétrole, des Affaires étrangères, des Finances et de l’Economie

C’est la dernière nomination d’Ould Diay qui constitue la goutte ayant fait déborder le vase parmi les alliés du nouveau chef de l’Etat. Ils estiment que les partisans de Ghazouani contrôlent l’essentiel des secteurs clefs de l’économie.