La BAD débourse 283 milliards FCFA pour le Programme social du gouvernement  ivoirien

La Banque africaine de développement (BAD) va soutenir le Programme social du gouvernement (PSGouv) ivoirien, à hauteur de 283 milliards de FCFA, a indiqué son président Akinwimi Adesina, en marge de l’édition 2019 du Forum pour l’investissement en Afrique qui s’est tenu du 11 au 13 novembre à Johannesburg, en Afrique du Sud.

«Regardez aujourd’hui le niveau de la croissance de l’économie ivoirienne. C’est remarquable pas seulement au niveau de l’Afrique mais au niveau mondial. C’est la raison pour laquelle la BAD va le soutenir très fort avec 283 milliards de FCFA», a annoncé Adesina, dans un entretien accordé à APA NEWS, estimant que «la Côte d’Ivoire est bancable».

Le montant alloué au Programme social du gouvernement ivoirien 2019-2020, est passé de 727,5 milliards FCFA à 1003,4 milliards FCFA afin «d’augmenter le volume des projets sociaux devant impacter le vécu quotidien des ivoiriens».

Le PSGouv 2019-2020, a notamment, pour objectif de permettre l’amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes, les plus vulnérables.

Il vise, plus spécifiquement, à fournir aux populations des services de santé efficients, à faciliter l’accès et le maintien des enfants à l’école, à favoriser l’accès à un coût abordable des populations aux services essentiels tels que le logement, l’énergie, l’eau potable et le transport, et à améliorer l’employabilité ainsi que l’accès à un emploi décent et stable pour les jeunes et les femmes.

Ainsi, le PSGouv 2019-2020 se décline en 156 actions prioritaires comprenant 12 projets phares à impact large et rapide, notamment la Couverture Maladie Universelle, l’intensification et l’élargissement de la couverture des bénéficiaires du programme de filets sociaux productifs, le développement d’activités d’autonomisation en faveur des jeunes et des femmes, la baisse du tarif social de l’électricité, le renforcement du programme d’accès à l’eau potable en milieu rural et l’accélération du programme des logements sociaux.