Espagne: Manifestation à Vitoria en solidarité avec les victimes du polisario

Vitoria Gasteiz, la ville du Nord de l’Espagne, a été marquée samedi par une manifestation en solidarité avec les victimes des graves violations des droits de l’homme commises par le polisario contre des populations sahraouies séquestrées dans les camps de Tindouf, en territoire algérien.

Organisée à la place de la constitution à Vitoria Gasteiz, la manifestation s’inscrivait dans le cadre de toute une série d’activités et de rencontres, tenues tout au long de la semaine dernière, par une délégation de la société civile des provinces du sud du Maroc avec plusieurs responsables de la région autonome du Pays Basque.

Parmi ces derniers figuraient des élus et des représentants des autorités locales et régionales qui ont été éclairés sur les violations flagrantes des droits de l’homme commises par le polisario dans les camps de Tindouf.

La délégation a dévoilé les graves violations des droits de l’homme perpétrées par les tortionnaires du Polisario contre les habitants des camps de Tindouf, en territoire algérien.

Composée du président et de deux membres de l’association des portés disparus au Polisario (APDP), la délégation a exposé aux responsables de la communauté autonome du Pays Basque, les crimes commis par le Polisario dans les camps de Tindouf.

Les membres de la délégation sahraouie ont exposé à leurs interlocuteurs espagnols des photos et des documents illustrant les pratiques inhumaines et dégradantes et les odieux crimes commis par les milices du Polisario contre les séquestrés des camps.

Le président de l’APDP, Dahi Aguai, qui était accompagné de Mme Jmaiaa Yassine et de Mohamed Mokhtar Al Alyin, membres de l’association, a remis aux responsables Basques, un dossier détaillé sur les cas de tortures et de disparitions forcées dont ont été également victimes des Mauritaniens et des Espagnols, dont une trentaine de marins avaient été tués près des Îles Canaries par les mercenaires du Polisario.

Du côté basque, le délégué du gouvernement central, Jesus Loza Aguirre, le subdélégué de l’exécutif central à la région, Jose De La Fuente, et le bâtonnier de l’ordre des avocats de la province d’Alava, Anton Echevarrieta Zorrilla, ont souligné l’importance de cette initiative qui leur a permis de mieux connaître les tortures subies par les victimes du Polisario. Ils ont exprimé leur engagement à étudier le dossier et en assurer le suivi pour que justice soit rendue aux victimes.