Le Maroc classé bon élève dans le développement des énergies renouvelables

L’engagement du Maroc et sa détermination pour réussir sa transition énergétique ne sont plus à démontrer. Le Royaume a été félicité lors du Forum arabo-allemand sur l’énergie, qui s’est tenu en début de semaine dans la capitale allemande à Berlin, pour le rôle efficient joué sur les échelles méditerranéenne, africaine et arabe en matière du développement des énergies renouvelables.

«La transition énergétique dans le monde arabe», a été le thème central de ce forum qui a mis en exergue la stratégie adoptée par le Maroc en matière énergétique, basée sur le partage des expériences dans le cadre de ses relations privilégiées avec ses partenaires européens, africains et arabes.

La délégation marocaine a présenté à l’assistance, les grandes lignes de la stratégie du Royaume dans le domaine de l’énergie, adoptée il y a 10 ans. La dépendance énergétique du Maroc est passée d’environ 98% en 2008 à environ 91,7 % en 2018, a révélé Mohamed Ghazali, secrétaire général du ministère de l’Energie, des Mines et du Développement durable. Il a en outre, mis l’accent sur une augmentation notable des investissements dans le secteur.

Par ailleurs, Mohamed Ghazali a fait noter que le Maroc envisage même de dépasser l’objectif actuel de 52% du mix électrique national fixé à l’horizon 2030.

Un plan a été mis en place pour la période 2019-2023, portant sur le parachèvement de plusieurs projets pour atteindre environ 4.213 MW, dont 99,5% provenant des énergies renouvelables, a-t-il expliqué, ajoutant que le mix énergétique marocain est ouvert sur toutes les techniques et les sources des énergies renouvelables.

A la fin du forum, le Maroc a pris la présidence de l’instance arabe des énergies renouvelables pour les deux années à venir. «Le renouvellement de la confiance en le Royaume pour être à la tête de cette organisation consacre sa détermination à transférer son expérience en la matière aux pays arabes et de promouvoir les investissements pour contribuer au développement durable de la région arabe», a ajouté le responsable marocain.