Un million d’enfants seront vaccinés contre la rougeole en RDC

Près d’un million d’enfants de 6 à 56 mois en République démocratique du Congo (RDC) vont être vaccinés contre la rougeole dans 26 provinces du pays.

« Notre pays a été déclaré en épidémie de rougeole et depuis le 6 août 2019, il est classé comme urgence sanitaire par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Et chaque jour, près de 15 enfants meurent de la rougeole pourtant le vaccin est disponible», a déclaré le ministre provincial du Nord-Kivu.

Cette campagne de vaccination est une réponse du gouvernement congolais et ses partenaires pour mettre fin à l‘épidémie de rougeole qui frappe le pays. L’objectif est d’atteindre 18,9 millions d’enfants vaccinés d’ici la fin de l’année.

L’épidémie de rougeole qui sévit actuellement au Congo-Kinshasa a tué presque autant que les deux autres épidémies d’Ebola et de choléra réunies, selon l’OMS qui tient ce mercredi une nouvelle réunion d’urgence sur Ebola en RDC.

Depuis le début 2019, on compte dans ce pays, près de 250.000 cas suspects et au moins 5.000 décès, précise l’ONU. Il s’agit principalement d’enfants de moins de cinq ans qui n’ont pas été vaccinés ou qui n’ont pas reçu le second rappel nécessaire, sans compter le problème de malnutrition qui rend les enfants plus vulnérables en RDC.

La maladie est extrêmement contagieuse et il suffit qu’un enfant sur dix ne soit pas vacciné pour provoquer une épidémie. Or, dans certaines zones de la RDC, les problèmes d’insécurité, notamment dans l’Est, entravent parfois les campagnes de vaccination.

Le Fonds Humanitaire de la RDC a annoncé lundi 9 décembre, l’allocation de 1,7 million USD pour renforcer la lutte contre l’épidémie de la rougeole.

Il s’agit d’une enveloppe supplémentaire pour contribuer à l’interruption de la chaîne de transmission et favoriser la réduction des risques de résurgence de l’épidémie. Une première contribution de 2,5 millions de dollars US avait été débloquée au mois de juillet dernier, d’après le Fonds Humanitaire.