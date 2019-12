Le président Macron attendu le 22 décembre prochain au Niamey

Le président français Emmanuel Macron effectuera le 22 décembre une courte visite à Niamey, la capitale du Niger, où il doit rencontrer son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, à la suite de l’attaque jihadiste contre des troupes nigériennes à Inates, a annoncé la présidence française.

Macron doit passer quelques heures sur place pour une cérémonie d’hommage aux 71 soldats nigériens tués durant l’attaque du 10 décembre à Inates, et s’entretenir avec son homologue nigérien. C’est la plus meurtrière attaque dans l’histoire du pays qui les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont revendiquée.

Le président français se rendra au Niger à l’issue de sa visite officielle en Côte d’Ivoire les 20 et 21 décembre.

La rencontre des présidents Macron et Issoufou, leur permettra de préparer une réunion prévue à Pau (sud-ouest de la France) avec les présidents des cinq pays membres de la force G5 du Sahel, qui a été reportée la semaine dernière à cause de l’attaque d’Inates, et reprogrammée pour le 13 janvier à Pau, afin de réévaluer «les objectifs de l’engagement français» dans la zone, a expliqué lundi l’Élysée dans un communiqué.

Les présidents des cinq pays du G5 Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Tchad, Mauritanie) ont « confirmé leur accord et leur disponibilité pour cette date», a précisé l’Elysée.

«Ce sommet aura pour objectif de définir de réévaluer le cadre et les objectifs de l’engagement français au Sahel. Il permettra également de poser les bases d’un soutien international accru aux pays du Sahel» précise le communiqué.

A cette fin, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, le président de la Commission de l’Union africaine, Moussa Faki, le président du Conseil européen, Charles Michel, le vice-président de la Commission européenne et haut représentant pour les Affaires étrangères, Josep Borrel, ont été également été conviés à cette rencontre, ajoute la même source.