Maroc : Démarrage début 2020 du programme d’appui à l’entrepreneuriat

Le Maroc pourra démarrer son programme d’appui à l’entrepreneuriat au début de l’année 2020, a annoncé ce mardi 17 décembre, le gouverneur de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri.

A l’issue de la réunion trimestrielle du Conseil de la Banque centrale marocaine, son gouverneur a indiqué que tout est fin prêt pour le démarrage du programme d’appui à l’entrepreneuriat début 2020, sans donner de détails sur les mesures à prendre.

Le Wali de BAM a expliqué qu’il doit attendre que les choses soient actées avec les parties prenantes, dont le gouvernement pour parler des détails, rappelant la mise en place d’un comité de suivi, composé du ministre des finances, de BAM et du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), a été mis en place, ainsi que d’un comité technique constitué de BAM et de la Caisse centrale de garantie (CCG) et de comités régionaux.

Jouahri a précisé que la Banque centrale s’est basée sur la fixation des conditions de financement favorables de son institution vis-à-vis des autres banques, l’objectif étant de soutenir et d’inciter ces dernières à favoriser le financement de cette catégorie d’entrepreneurs visée dans le discours du Souverain notamment les PME, les jeunes entrepreneurs et les entreprises exportatrices vers l’Afrique.

Le Wali de BAM a également mis l’accent sur les autres acteurs, notamment les sociétés de micro-crédits qui doivent également participer à cette action. «Tout un chacun dans le cadre de ses attributions doit apporter sa touche, pour réunir tous les éléments du puzzle, afin que l’action soit cohérente, efficiente, efficace et rapide.

Cela dit, il reste encore du chemin à parcourir notamment sur le plan réglementaire avec l’accélération de l’adoption des projets loi sur la microfinance, la finance inclusive ainsi que sur le crowdfunding, a-t-il relevé.

Notons que lors de ce conseil, la banque centrale a décidé de maintenir son taux directeur inchangé à 2,25%.