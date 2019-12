ONU : Sans l’unité d’action le monde ne pourra pas vaincre la corruption

La Conférence des Etats parties à la Convention des Nations Unies contre la corruption, se poursuit jusqu’au 20 décembre, à Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis.

Cette conférence mondiale, qui se veut un cadre de plaidoyer contre la corruption, a appelé à faire avancer les efforts de prévention et de lutte contre la corruption pour atteindre les Objectifs de développement durable (ODD).

S’inscrivant dans cette dynamique, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a appelé à l’unité d’action pour mettre fin à la ponction des ressources causée par les flux financiers illicites.

« Alors que nous entrons dans la Décennie d’action pour atteindre les ODD, nous devons nous unir contre la corruption pour mettre fin à la ponction des ressources causée par les flux financiers illicites», a déclaré le SG de l’ONU.

Il est revenu dans son message sur les effets dévastateurs de la corruption en soulignant que «la corruption menace le bien-être de nos sociétés, l’avenir de nos enfants et la santé de notre planète. Elle doit être combattue par tous, pour tous ».

Le directeur exécutif de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), Yury Fedotov, a soulevé le rôle de la corruption dans la facilitation de la criminalité et d’autres menaces. «La corruption est un sinistre catalyseur de certains des pires problèmes auxquels nous sommes confrontés », a-t-il déclaré.

«En prévenant et en limitant la corruption, nous pouvons tuer dans l’œuf la contribution de la corruption à l’instabilité. Nous pouvons empêcher la corruption de prolonger les conflits et de gâcher la paix. Nous pouvons contrôler les flux financiers illicites et remettre les ressources là où elles sont nécessaires», a soutenu Yury Fedotov.

Cette réunion, qui se tient du 16 au 20 décembre à Abu Dhabi, rassemble plus de 1.300 participants venus du monde entier. Une quinzaine de projets de résolution sont en cours d’examen. Cette conférence sert aussi de rencontre préparatoire pour la session extraordinaire de l’Assemblée générale contre la corruption, qui se tiendra en 2021.