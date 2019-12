Africa Finance Corporation investit 150 millions $ dans la potasse en Erythrée

Africa Finance Corporation (AFC), premier fournisseur de solutions d’infrastructure en Afrique, a annoncé un investissement stratégique de 150 millions de dollars dans la Compagnie Danakali Ltd, spécialisée dans l’extraction du sulfate de potasse en Erythrée.

Les fonds serviront à l’aménagement et à la construction du site, qui va abriter le projet de potasse Colluli, dans la région de Danakil en Erythrée.

Le projet consiste en un important dépôt de sulfate de potasse (SOP), à un stade avancé, à longue durée de vie et à faible coût, avec des réserves estimées à 1,254 milliard de tonnes de sels de potassium.

Le projet Colluli compte fournir un produit constitué à 52 % d’oxyde de potassium, qui est de qualité supérieure à la plupart des produits de ses concurrents.

Avec une durée de vie de la mine estimée à environ 200 ans, le projet sera d’un avantage économique et financier important pour le pays, représentant jusqu’à 10 % du produit intérieur brut (PIB) du pays d’ici 2021, a fait savoir l’AFC dans un communiqué.

Le projet fera de l’Érythrée le seul producteur africain de SOP, une potasse de qualité supérieure qui améliore l’absorption des nutriments et la résistance des récoltes aux conditions défavorables, explique l’AFC.

«Les projets comme celui de Colluli contribueront à créer des emplois, à générer des revenus d’exportation et des recettes fiscales. L’AFC tient à soutenir ces projets, ainsi que les efforts du gouvernement pour atteindre ses objectifs et d’accroître les investissements dans les infrastructures afin de promouvoir l’agriculture et l’industrialisation en faveur d’une productivité et d’une croissance économique accrues», a déclaré le PDG de l’AFC, Samaila Zubairu, relevant que «l’Érythrée est un pays sortant d’un conflit qui cherche à se reconstruire et à reconstruire son économie».

«L’investissement important fourni par l’AFC sera en effet essentiel dans les opérations liées au projet de potasse Colluli de classe mondiale», a déclaré pour sa part, le ministre érythréen de l’information, Yemane G. Meskel qui a remercié l’AFC qui investit dans plusieurs secteurs à forts potentiels en Érythrée.