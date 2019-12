Maroc : Top départ des 1ères  Assises de la régionalisation avancée

C’est ce vendredi 20 décembre que démarrent à Agadir les premières Assises nationales de la régionalisation avancée au Maroc.

Ces assises de deux jours, se sont données pour objectifs d’enrichir le débat, en particulier sur le cadre juridique de la régionalisation avancée et le transfert des compétences.

C’est l’occasion aussi pour les participants de dresser le bilan des premières années de mise en œuvre de ce grand chantier en tant que nouveau cadre de la décentralisation et de la gouvernance territoriale.

«Ces premières Assises nationales, qui réuniront des élus régionaux et des responsables politiques, ont pour objectif d’établir le bilan de l’expérience marocaine, quatre ans après le lancement du chantier de la régionalisation avancée et de mettre l’accent sur les réalisations, tout en proposant des mesures pratiques concrètes susceptibles d’améliorer la bonne mise en œuvre de ce projet structurant», a indiqué Lamine Benomar, gouverneur de la province de Oued Eddahab, lors d’une rencontre préparatoire en début de semaine.

La régionalisation avancée, a-t-il soutenu, constitue un chantier de réforme structurelle qui contribuera à l’accélération du développement local, et ce dans le cadre des principes de coopération, de solidarité et de participation, et des mécanismes de la nouvelle organisation territoriale, en particulier après les échéances électorales communales et régionales de septembre 2015.

Lamine Benomar a de même souligné le rôle axial conféré par le législateur à la région et qui consiste principalement, a-t-il expliqué, à promouvoir le développement intégré et durable, à améliorer l’attractivité du territoire de la région, à renforcer sa compétitivité économique et à favoriser l’implantation d’activités génératrices de revenus et créatrices d’emplois.

Les participants à ces assises auront à débattre de 6 thématiques principalement, en lien avec la gouvernance, la législation, la décentralisation, l’implication de la population dans les affaires publiques, le développement durable et la démocratie locale.