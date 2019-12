La croissance économique en Algérie affiche une baisse de 0,1% au 3ème trimestre 2019

Le taux de croissance économique de l’Algérie a atteint 1,2% durant le 3ème trimestre 2019, contre 1,3% à la même période de l’année dernière, soit une baisse de 0,1% en comparaison avec la même période de 2018 et de 2019, révèlent les dernières statistiques de l’Office national des statistiques (ONS) algérien.

De juillet à septembre dernier, tous les secteurs d’activité ont enregistré des croissances, à l’exception de celui de l’agriculture qui a connu une baisse de 3%, par rapport à la même période de 2018, indique la publication de l’ONS sur les comptes nationaux du 3ème trimestre 2019.

«Le secteur des hydrocarbures s’est caractérisé par une croissance de 1,4% au 3ème trimestre, après une baisse de 8,4% durant la même période de l’année précédente», relève l’Office.

Le taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) hors hydrocarbures a, par contre, reculé pour atteindre 1,4%, contre 3,7% à la même période de l’année 2019, ajoute la même source.

L’ONS souligne que la croissance économique durant le 3ème trimestre 2019, a été notamment engendrée par le secteur de l’industrie, qui a affiché une croissance de 4,5% contre 5% à la même période en 2018.

Selon l’Office «cette croissance a été réalisée essentiellement dans les secteurs des Industries sidérurgiques, métalliques, mécaniques et électriques (ISMMEE) avec 11,2%, énergie (6,3%), industrie diverse (6,2%), industrie des bois, papier et liège (4,9%), et l’agro-alimentaire avec 4,2% ».

Le secteur du Bâtiment, Travaux publics et Hydraulique (BTPH), y compris les services et travaux publics pétroliers, a enregistré une croissance de 3%, contre 6% durant la même période 2018.

Quant au secteur des services et travaux publics pétroliers (STPP), sa valeur ajoutée, en termes réels, a connu une augmentation de 2,7% contre 2,6% durant la même période de comparaison, conclut l’Office.