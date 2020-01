Le richissime homme d’Affaires nigérian Aliko Dangote pèse désormais 15 milliards de dollars

L’homme le plus riche d’Afrique, le nigérian Aliko Dangote, a vu sa fortune s’accroitre de 4,3 milliards de dollars en 2019, portant à 15 milliards de dollars sa fortune totale.

Ce richissime homme d’Affaires maintient ainsi sa position d’homme le plus riche du continent et devient 96e homme le plus riche du monde à fin 2019, d’après le Bloomberg Billionaires Index.

Ses investissements dans le ciment, la farine et le sucre ne font qu’enregistrer des succès. Issu d’une riche famille de commerçants musulmans du nord nigérian, Dangote, âgé aujourd’hui de 62 ans, a créé sa propre société de vente de ciment à 21 ans et a commencé la fabrication de ciment dans les années 1990.

Il détient 85,2% du capital de Dangote Cement (la plus grande entreprise de ciment en Afrique cotée à Lagos), ainsi que des parts dans d’autres sociétés comme Dangote Sugar, Nascon Allied Industries, Dangote Flour Mills et United Bank for Africa.

L’homme d’affaires Dangote possède une raffinerie de pétrole brut encore en construction. L’usine, qui serait la plus grande au monde une fois achevée, a la capacité de couvrir plus que la consommation totale de carburant du Nigéria.

Aliko Dangoté entretient de bonnes relations avec Bill Gates, l’homme le plus riche du monde. Selon son témoignage, c’est grâce à ce dernier qu’il a eu la vision d’orienter une partie de sa fortune vers les œuvres sociales.

« Le fait de l’avoir rencontré a fait de moi une personne différente (…) Il est très engagé à aider l’humanité et cela me surprend beaucoup (…) Mon ambition personnelle est de pouvoir dire un jour que je vais léguer ma fortune à la philanthropie », avait assuré Dangote en septembre 2019 à New-York.