Maroc : Mohamed VI préside la signature de la convention-cadre pour la réalisation du programme d’approvisionnement en eau potable

Le Roi Mohammed VI a présidé, lundi à Rabat, la cérémonie de signature de la convention cadre pour la réalisation du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027, qui mobilise des investissements de plus de 10 milliards d’euros (115,4 milliards DH).

Cette convention définit les conditions et modalités d’exécution et de financement de ce programme qui vise la consolidation et la diversification des sources d’approvisionnement en eau potable, l’accompagnement de la demande pour cette source inestimable, la garantie de la sécurité hydrique et la lutte contre les effets des changements climatiques.

Selon le ministre de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, ce programme intégré s’articule autour de cinq principaux axes.

Il s’agit, de l’amélioration de l’offre hydrique notamment par la construction de barrages, de la gestion de la demande et la valorisation de l’eau notamment dans le secteur agricole, du renforcement de l’approvisionnement en eau potable en milieu rural, de la réutilisation des eaux usées traitées dans l’irrigation des espaces verts, et de la communication et la sensibilisation en vue de renforcer la conscience liée à l’importance de la préservation des ressources en eau et la rationalisation de son utilisation.

Le programme prévoit la construction de 20 grands barrages d’une capacité de stockage de 5,38 milliards de m3, permettant de porter la capacité de stockage globale du Royaume à 27,3 milliards de m3.

Pour sa part, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch a affirmé que le programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 concernera, dans son volet relatif à l’approvisionnement en eau d’irrigation, une superficie globale de 510.000 hectares et bénéficiera à 160.000 agriculteurs.

Le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit, a souligné que le programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation 2020-2027 ambitionne la généralisation de l’approvisionnement du monde rural en eau potable et la lutte contre la précarité que connaissent certaines régions notamment lors des périodes de sécheresse.