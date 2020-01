L’UE fournit 13 véhicules blindés à la Force Conjointe du G5 Sahel

L’Union européenne (UE) a remis, ce vendredi 17 janvier à Kati (près de la capitale malienne Bamako), 13 véhicules blindés tout-terrain de type Bastion aux forces maliennes, dans le cadre du projet d’appui de l’Union à la Force conjointe du G5 Sahel.

« Ces 13 véhicules blindés tout-terrain Bastions sont destinés à équiper les deux bataillons maliens de la Force conjointe du G5 Sahel », indique un communiqué de l’organisation régionale. Huit d’entre eux serviront au transport de troupes, deux à la lutte anti IED, deux pour les évacuations sanitaires et le dernier sera aménagé en poste de commandement.

La présente livraison fait partie d’un lot de 46 véhicules blindés déjà livrés ou en passe d’être livrés par l’Union à la Force conjointe, dans le cadre de son projet d’appui à cette Force, à travers la Facilité de paix africaine, mise en œuvre par Expertise France, précise aussi le communiqué.

La cérémonie de remise de véhicules est intervenue la veille du 59ème anniversaire de l’Armée malienne. Elle a été présidée par le ministre malien de la Défense et des Anciens combattants, le général de Division Ibrahima Dahirou Dembélé, et s’était déroulée en présence du Représentant spécial de l’UE au Sahel, Angel Losada, de l’ambassadeur de l’UE au Mali, Bart Ouvry, du Commandant de la Force conjointe du G5 Sahel, le général de Brigade Oumarou Namata Gazama, du Commandant de l’EUTM Mali, João Pedro Boga Ribeiro, et des ambassadeurs des Etats membres de l’UE.

Pour Bart Ouvry, qui a réitéré l’engagement de Bruxelles à accompagner le Mali dans sa réforme sécuritaire, « cette remise confirme une nouvelle fois l’engagement concret de l’Union européenne en soutien de l’opérationnalisation de la Force conjointe ».