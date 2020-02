Maroc : Les prêts bancaires aux PME et aux jeunes entrepreneurs, refinancés à 2%

«Les prêts bancaires aux PME et aux jeunes entrepreneurs seront refinancés à un taux préférentiel de 1,25% », a annoncé le Wali (gouverneur) de Bank Al-Maghrib (BAM), la Banque centrale du Maroc, Abdellatif Jouahri.

Selon le patron de BAM, cette mesure est prévue par le programme de financement de l’entreprenariat, élaboré par la Banque centrale et le Groupement professionnel bancaire (GPBM).

Ainsi, les banques de second rang vont baisser leurs taux d’intérêt vis-à-vis de cette cible sur une fourchette allant de 1,75 % à 2% suivant l’appartenance des jeunes à la zone rurale ou urbaine. Les TPME (Très petites et moyennes entreprises) vont bénéficier aussi de ce nouveau plan de financement, assure le gouverneur Jouahri.

Le taux préférentiel est inférieur de 100 points de base au taux d’intérêt de référence de la banque centrale, qui est de 2,25% depuis 2016, ajoute la même source.

Dans le cadre du même plan, le gouvernement et les banques commerciales ont mis en place un fonds triennal de 6 milliards de dirhams (620 millions de dollars) pour dynamiser le financement des TPME et des jeunes entrepreneurs et contribuer à freiner l’économie informelle en favorisant l’accès aux financements bancaires.

Ledit plan qui a été lancé en début de semaine par le Roi Mohammed VI, s’est basé sur les orientations royales relatives à la baisse du coût du crédit pour appuyer les TPME et les jeunes.

Pour rappel, le roi Mohammed VI avait exhorté les banques à «une implication positive plus vigoureuse dans la dynamique de développement» que connait le pays. Le souverain a également invité les banquiers à faciliter les procédures de financement des projets des jeunes diplômés.