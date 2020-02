SIAM 2020 : 10 pôles autour de l’agriculture à l’ère de l’innovation numérique

La 15ème édition du Salon international de l’Agriculture au Maroc (SIAM), se tiendra du 14 au 19 avril à Meknès, avec le Royaume-Uni comme pays invité d’honneur, a annoncé dans un communiqué le comité organisateur.

Organisé sous le thème «Agriculture marocaine à l’ère de l’innovation digitale», le SIAM 2020 aura lieu cette année sur une superficie de 32,5 ha dont 11 ha couverts spécialement aménagée pour les 10 pôles.

Les organisateurs s’attendent à 1.400 exposants et 900.000 visiteurs pour cette nouvelle édition du SIAM qui s’inscrit dans la dynamique mondiale que connait la digitalisation des économies et des processus.

«Dans le cas spécifique de l’agriculture, la digitalisation permet d’améliorer la productivité, la traçabilité et la commercialisation, d’autant qu’elle favorise l’inclusion sociale et financière du monde rural grâce au mobile banking et aux nouveaux produits rendant les services bancaires et financiers accessibles à l’ensemble de la population rurale», explique le Comité dans son communiqué.

«La transformation digitale du secteur agricole constitue un outil de bonne gouvernance des stratégies agricoles, optimisant et accélérant le partage d’informations et le développement d’outils de veille et d’aide à la prise de décision», ajoute la même source.

A Meknès, des représentants de 65 pays profiteront de l’opportunité qu’offre le SIAM pour échanger et nouer des partenariats. Au total 400 rencontres B2B sont prévues avec à la clé, la signature d’une cinquantaine de conventions.

Comme lors des précédentes éditions, figurent également au programme de cette 15ème édition du SIAM, 40 conférences, au cours desquelles des intervenants de haut niveau échangeront avec les opérateurs de l’agriculture, précise le communiqué.

Sur le choix du pays invité d’honneur qu’est le Royaume-Uni, les organisateurs relèvent que ce pays est un partenaire privilégié du Royaume du Maroc, dont il est le 7ème client et 11ème fournisseur.

Le Royaume-Uni, soulignent-on a un poids non négligeable dans le secteur agroalimentaire en Europe. 1er producteur européen de moutons et de chèvres et 3ème producteur de céréales, de lait et de bétail, le Royaume-Uni est également le 5ème producteur agricole de l’Union Européenne.