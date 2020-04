La Banque mondiale affecte 47 millions $ d’aide à la la lutte contre le Covid-19 en RDC

Le Conseil d’administration de la Banque Mondiale (BM) a approuvé ce jeudi, un montant de 47 millions de dollars de l’Association internationale de développement (IDA), destiné au financement de la riposte au COVID-19 en République démocratique du Congo (RDC).

Cette enveloppe d’urgence devrait aider le pays à répondre à plusieurs besoins. Il s’agit premièrement de fournir un soutien immédiat pour mettre en place des stratégies de confinement, former le personnel médical et distribuer des équipements pour assurer le dépistage rapide des cas et la recherche des contacts, conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et du plan de riposte stratégique.

Dans l’immédiat, la Banque mondiale entend soutenir les efforts des autorités congolaises visant « à contenir l’épidémie du COVID-19 à Kinshasa, qui en est actuellement l’épicentre» et son arrière-pays (Bas-Congo, Kwango et Kwilu), pour éviter la propagation de l’épidémie au reste du pays, a soutenu Jean-Christophe Carret, Directeur des opérations de la BM pour la RDC, la République du Congo, la République centrafricaine et le Burundi.

Le financement devra par ailleurs renforcer la capacité de dépistage et de prise en charge des cas d’urgence aiguë dans d’autres provinces du pays (Lubumbashi et Goma).

Soulignons que la Banque mondiale a mobilisé une enveloppe rapide de 14 milliards de dollars destinée à renforcer l’action des pays en développement face à la pandémie de Coronavirus.