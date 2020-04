Maroc : Sur instructions royales, les locataires des locaux des Habous exonérés des droits de bail  

Le Roi Mohammed VI a décidé d’exonérer des droits de bail, les locataires des locaux des Habous consacrés au commerce, aux métiers, aux services et à l’habitation et ce, pendant toute la période d’urgence sanitaire, a annoncé mercredi dans un communiqué, le ministère marocain des Habous et des affaires islamiques.

Le ministère précise que cette exonération s’étalera tout au long de la période de l’urgence sanitaire, mais ne concerne pas les fonctionnaires du secteur public.

«Dans le cadre de la sollicitude continue dont le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine et Nadher Suprême des Waqfs, entoure les catégories affectées par les répercussions de la pandémie du coronavirus, Covid-19, Sa Majesté a bien voulu exonérer des droits de bail les locataires des locaux des habous consacrés au commerce, aux métiers, aux services et à l’habitation, à l’exception des fonctionnaires », lit-on dans le communiqué.