Covid-19 : Le gouvernement marocain assure que la situation épidémiologique est maitrisée

La situation épidémiologique au Maroc est maîtrisée pour le moment, a annoncé ce mardi à Rabat, le ministre marocain de la Santé, Khalid Aït Taleb, lors de la séance hebdomadaire des questions orales à la Chambre des conseillers (chambre basse du parlement).

Le ministre de la santé a justifié cette affirmation par le fait que le Royaume est toujours dans la 2ème étape de la propagation du coronavirus, grâce notamment aux efforts consentis par les pouvoirs publics pour endiguer cette pandémie.

Il a également indiqué que les mesures prises, sur Hautes Instructions du roi Mohammed VI, ont permis au Maroc d’éviter 6.000 décès, selon les études et mis en exergue le fait que le système national de veille et de surveillance épidémiologiques suit toutes les nouveautés et informations liées au virus.

De même, le ministre a fait savoir, qu’après la proclamation de l’état d’urgence sanitaire et la fermeture des frontières, le Royaume a connu une transition épidémiologique du virus, précisant que les cas d’infection locaux sont désormais majoritaires.

Selon les statistiques annoncés par Khalid Aït Taleb, le Royaume a enregistré, jusqu’au 14 avril à 18h00, un total de 1888 cas avérés de Coronavirus, dont 126 décès et 217 rémissions.

Les grandes agglomérations urbaines de Casablanca-Settat, Marrakech-Safi, Fès-Meknès et Rabat-Salé-Kénitra, concentrent l’essentiel des cas confirmés de contamination au Covid-19.