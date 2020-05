Covid-19 : Le FMI débloque 226 millions $ en faveur du Cameroun

Le Conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a approuvé le 4 mai un décaissement d’environ 226 millions de dollars (135,56 milliards de FCFA), au titre de la Facilité de crédit rapide (FCR), devant permettre au Cameroun de faire face aux impacts de la pandémie de Covid-19.

«Le Cameroun est confronté à de sérieux défis liés à la pandémie du Covid-19 et aux chocs des termes de l’échange » relève le FMI dans un communiqué.

« La faiblesse de la demande mondiale, la baisse des prix des produits de base et les mesures de confinement nationales pèsent sur les perspectives et entraînent des effets économiques et sociaux négatifs importants. Les chocs ont provoqué des pressions budgétaires et un besoin urgent de balance des paiements », poursuit le communiqué.

Pour le FMI, ce pays d’Afrique centrale fait face à des besoins urgents de financement extérieur et budgétaire, en raison d’une détérioration importante des perspectives macroéconomiques et d’un affaiblissement de la situation budgétaire.

Ce soutien devrait contribuer à combler les besoins extérieurs immédiats du Cameroun et à préserver l’espace budgétaire nécessaire aux dépenses de santé publique liées au Covid-19.